Der Marktwert von Topverdiener Musiala, dessen Vertrag bis 2030 läuft, ist durch die Krankheit gefallen. Ob die Aussagen von Hoeneß Spieler und Verein helfen? Man erinnert sich an eine ähnliche Aussage vor zwei Jahrzehnten, als der frühere bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber in seiner Funktion als Vorsitzender des Bayern-Verwaltungsbeirates den an Depressionen leidenden Nationalspieler Sebastian Deisler als "eines der größten Verlustgeschäfte" des Clubs bezeichnete.

Die Causa Lennart Karl

Dem "Schweini", das erzählte Hoeneß einmal, hätten "zu viele Leute Puderzucker in den Hintern geblasen. Den klopfe ich nun wieder raus." Diese Worte über den jungen Bastian Schweinsteiger liegen auch lange zurück.

Jüngst sprach Hoeneß über Bayerns aktuellen Jungstar Lennart Karl. Dem 18-Jährigen fehle "Demut", gewisse Auftritte von Karl missfielen ihm. Die heutige Talente-Generation lebt freilich in einem sehr veränderten Fußball-Business und einer neuen Medienwelt. "Das ganze Influencerzeug ist doch alles eine Scheinwelt", findet Hoeneß. Das System Hoeneß ist aber noch das alte.

"Ich habe so viel Erfahrung. Und wenn ein junger 18-Jähriger nicht von mir noch etwas annimmt, dann müssen wir aufhören", bemerkte Hoeneß am Sonntag zu Karl, der sich gerade mit Toren aus einem Leistungstief befreit. Es wäre spannend zu wissen, was Karl dabei so denkt. "50 Prozent seiner Tore der letzten Tage, da bin ich mit beteiligt", wertete Hoeneß seine Karl-Kritik als sinnvolle Motivationsspritze. Nach seinem Tor bei Atlético Madrid hatte Karl wiederum vor einer Woche beim Jubel eine Bla-Bla-Geste gezeigt.

Die Causa Max Eberl

Schon etwas her, aber weiter in Erinnerung ist ein Auftritt rund um das DFB-Pokalfinale im Mai in Berlin, den der impulsive Hoeneß später "unheimlich" bedauerte. Bei der Frage nach der Zukunft von Sportvorstand Eberl hatte der Ehrenpräsident in einem am Tag des Münchner Pokalsieges veröffentlichten Interview von "Zweifeln" gesprochen. Das sorgte für reichlich Misstöne - vor allem Eberl war überrascht und höchst irritiert.

Bei der Vertragsverlängerung mit Eberl preschte Hoeneß auch wieder vor: Im Trainingslager am Tegernsee, unweit seines Hauses, weitete Hoeneß zwei Monate darauf quasi Eberls Arbeitspapier aus. Die Tendenz liege eher bei 100 Prozent, sagte Hoeneß. So kam es danach auch.