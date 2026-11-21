"Er hat ein Problem gesundheitlicher Natur, das ist bekannt. Und es ist bekannt, dass er natürlich auch einen Vertrag hat, der sehr stolze Summen beinhaltet", sagte Rummenigge nach dem Köln-Spiel bei Sky. "Da muss man mit der Familie sprechen, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur. Weil dann sind diese Summen natürlich - mit Verlaub - nicht mehr darstellbar."