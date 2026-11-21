München - Die Rückkehr von Vincent Kompany auf die Trainerbank war nach dem Frust-Unentschieden des FC Bayern und dem Schock um Harry Kane kein Thema mehr. Am Abend der schweren Verletzung des Weltfußballers beim 1:1 gegen den 1. FC Köln und den immerhin weniger großen Sorgen um Michael Olise verschärfte Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge auch noch die Debatte um Jamal Musiala. Vor der heutigen Jahreshauptversammlung sorgen die Aussagen des langjährigen Vorstandschefs und die Ausfälle der nächsten Offensivstars für Wirbel beim deutschen -Rekordmeister.