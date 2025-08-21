Fußball-Bundesliga Bayerns "Bock" auf Leipzig und Eberls Galgenhumor

Experten, Fans und die Bayern-Konkurrenten dürfen gespannt sein, wie der kuriose Münchner Transfersommer mit der Florian-Wirtz-Absage und dem gescheiterten Woltemade-Deal endet. Wie das Eröffnungsspiel Bayern gegen Leipzig ausgeht, diese Frage scheint dagegen einfach(er) zu beantworten.

Was Goretzka und Neuer vorhaben

Alles spricht natürlich für den Meister, der zudem mit dem Rückenwind des Supercup-Gewinns in Stuttgart (2:1) in das Heimspiel geht. "Es war keine ideale Vorbereitung", betonte Kompany zwar mit Blick auf die Club-WM und die knappe Zeit danach. "Aber wir sind mental da. Der Hunger ist da!"

Die Gier nach Siegen und Titeln soll Neuer, Kane und Co. antreiben. "Wenn du beim FC Bayern spielst, gehst du immer mit den maximalen Ambitionen in die Saison", sagte Leon Goretzka. Und Kapitän Neuer verkündete nach dem Sieg im Supercup: "Wir haben auch in Richtung Liga und Konkurrenz gezeigt, dass wir von Anfang an da sein wollen und da sein werden."

Leipzigs Neustart mit Coach Werner

Hinzu kommt eine Statistik, die den Bayern Mut macht - und die Leipziger schrecken könnte. Zum 24. Mal gibt es das offizielle Eröffnungsspiel mit dem deutschen Meister - und noch nie hat dieser verloren (18 Siege, fünf Remis). "Dann ist es also an der Zeit", reagierte Leipzigs neuer Kapitän David Raum kämpferisch im "Kicker"-Interview.

Die Sachsen wollen nach dem Absturz auf Platz sieben in der Vorsaison mit dem aus Bremen gekommenen Trainer Ole Werner neu angreifen. "Letzte Saison hat es bei Leipzig nicht gepasst. Offensiv bleiben sie aber eine starke Mannschaft, auch wenn Benjamin Šeško weg ist", mahnte Kompany. Doch der Meister-Coach sagte auch selbstbewusst vor dem ersten von 34 Spieltagen: "Es ist die Allianz Arena. Wir sind zu Hause. Und wir haben Bock drauf!"