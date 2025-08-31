Fußball-Bundesliga: Bayern zwischen Traumstart, Schlendrian und Transfer-Not

Augsburg - Vier Pflichtspiele, vier Siege - und trotzdem reichlich Themen. Ergebnistechnisch geht der FC Bayern makellos in die erste Länderspielpause der Saison. Sportvorstand Max Eberl lobte nach dem lange souveränen, dann aber doch noch mühsamen 3:2 beim FC Augsburg den "sehr guten Charakter der Mannschaft". Der 51-Jährige weiß aber auch: "Es gibt Dinge, an denen wir noch arbeiten müssen." Das gilt sowohl auf als auch neben dem Platz. Der deutsche Fußball-Rekordmeister zwischen Schlendrian und Transfer-Not.