München - Der FC Bayern München gibt sich weiter zuversichtlich, dass die angestrebte Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano gelingt. "Wir sind da positiv. Es ist nicht wichtig, ob einen Tag früher oder später. Für uns ist wichtig, dass es passiert", sagte Sportdirektor Christoph Freund. "Wie schnell es dann gehen wird, dass eine endgültige Entscheidung fällt, kann ich jetzt nicht sagen, aber es wird sich nicht mehr endlos ziehen." Eine Entscheidung noch in diesem Jahr zeichnet sich aber nicht ab.