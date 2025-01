Fußball-Bundesliga Bayern will mit Rückkehrer Neuer Tabellenspitze festigen

München - Mit Rückkehrer Manuel Neuer im Tor will der FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) seine Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga festigen. Der deutsche Rekordmeister läuft bei Borussia Mönchengladbach auf. Jetzt beginne der zweite Teil der Saison und da würden die Titel vergeben, sagte Trainer Vincent Kompany. Er wolle in diesem Jahr eine Mannschaft sehen, die sich weiter verbessern wolle.