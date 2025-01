Werder Bremen dagegen schob nach dem späten Remis gegen Heidenheim Frust. Leo Scienza hatte in der fünften Minute der Nachspielzeit für die Gäste per Freistoß ausgeglichen. Marco Grüll (1./79.) per Doppelpack und Marvin Ducksch (57.) trafen für das Team von Trainer Ole Werner. Jan Schöppner (30.) und Luca Kerber (61.) machten die weiteren Tore für Heidenheim.