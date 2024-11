Seit 2013 in der Führung

Die Club-Führung wird dem Vernehmen nach auch ein Thema bei der Aufsichtsratssitzung am kommenden Montag sein. Nach der langjährigen Lösung mit Karl-Heinz Rummenigge und der nicht geglückten Nachfolge-Variante mit Oliver Kahn ist Dreesen seit Mai 2023 Vorstandschef. Seit Februar 2013 gehörte Dreesen dem Vorstand des FC Bayern an, von Februar 2014 an fungierte der Diplom-Kaufmann als stellvertretender Vorstandsvorsitzender.