Thorup will drei Punkte für den FCA

Für die Augsburger geht es in Leverkusen nicht so sehr um Hilfestellung für den FC Bayern, sondern um wertvolle Zähler im Kampf um einen Europapokalplatz. Im Tabellenmittelfeld mischen sie noch als Außenseiter mit im Kampf um das internationale Geschäft. Und darum sagte Trainer Jess Thorup: "Für mich geht es in Leverkusen darum, drei Punkte für den FC Augsburg zu gewinnen."