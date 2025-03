Trotz der Niederlage wahrte der deutsche Rekordmeister seinen Vorsprung von acht Zählern auf Verfolger Leverkusen, der gleichzeitig ebenfalls daheim 0:2 gegen Werder Bremen verlor. Schon am Dienstag (21.00 Uhr) kommt es in Leverkusen zum Achtelfinal-Rückspiel in der Königsklasse, in das die Bayern nach dem 3:0 in München als klarer Favorit gehen - trotz des Flops gegen Bochum.