"‚Ari‘ ist ein variabel einsetzbarer Offensivspieler, dem wir zutrauen, in der kommenden Saison bei uns in der Bundesliga den nächsten Entwicklungsschritt in seiner Karriere zu machen", sagte der FCH-Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald. "Mit ihm wollen wir die Lücke in der Offensive schließen, die nach einem sehr wahrscheinlichen Abgang von Paul Wanner entstehen wird."