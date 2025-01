Goretzka trifft zweimal

Jamal Musiala war im Münchner Kader, saß zunächst aber nur auf der Bank. "Letztendlich ist es jetzt im Moment überhaupt nicht so, dass es von Anfang an geht für ihn", erklärte Vincent Kompany bei Sky. Der Bayern-Trainer sah Tore von Leon Goretzka (20. und 62. Minute) und Michael Olise (39.). Für die Wolfsburger, die auch in ihrem 28. Bundesliga-Spiel in München keinen Sieg feiern konnten, erzielte Mohamed Amoura (24. und 88.) beide Tore.