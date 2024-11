Wanner ist bis zum Saisonende an Heidenheim ausgeliehen, sein Vertrag in München läuft bis 2027. "Grundsätzlich sind wir sehr, sehr happy und zufrieden über die Entwicklung von Paul. Er hat es letztes Jahr schon in Elversberg sehr gut gemacht hat. Jetzt der nächste Schritt mit Heidenheim", sagte Freund vor dem Münchner Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim FC St. Pauli. "Er ist super in die Saison gestartet, macht richtig gute Spiele, macht viele Minuten. Wir sind mit ihm auch immer im engen Austausch." Wanner glückten in dieser Saison fünf Tore und zwei Vorlagen.