Fußball-Bundesliga Bayern-Streitfall Sané: Der Mann mit den zwei Gesichtern

Eberl merkte an, es habe nicht so ein Spiel von Sané gebraucht, um zu wissen, was der Flügelspieler drauf habe. "Leroy hat eine unfassbar große Qualität. Und wenn er sie so abruft, dann ist er natürlich ein Spieler, der für Bayern München infrage kommt", sagte der Sportvorstand. Man habe auch nie gesagt, dass Sané keine Zukunft mehr beim Rekordmeister habe. "Wie er sich präsentiert, das ist genau das, wie wir ihn brauchen", sagte Eberl stattdessen.