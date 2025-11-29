Fußball-Bundesliga Bayern strebt Sieg-Reaktion nach erster Niederlage an

München - Der FC Bayern will sich am Samstag (15.30 Uhr) nach seiner ersten Saisonniederlage nun in der Fußball-Bundesliga wieder als Sieger zeigen. Drei Tage nach dem 1:3 in der Champions League beim FC Arsenal ist in der Bundesliga der Drittletzte FC St. Pauli in München zu Gast. In der Vorbereitung auf das Spiel dürfe man keinen Unterschied machen, ob man gegen Arsenal oder gegen Pauli spiele, sagte Trainer Vincent Kompany. Möglicherweise wird der eine oder andere Startelfspieler vom Mittwoch gegen die Hanseaten eine Pause bekommen.