München - Für den FC Bayern München kommt es nach langer Zeit am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum Wiedersehen mit dem FC St. Pauli. Zuletzt trafen beide Teams vor über 13 Jahren aufeinander, die Bayern gewannen damals am Millerntor mit 8:1. Man wolle eine gute Leistung zeigen und einen weiteren Sieg holen, sagte der Münchner Trainer Vincent Kompany. Zuletzt gab es für sein Team vier Siege in vier Pflichtspielen - und das bei 13:0 Toren.