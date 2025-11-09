Fußball-Bundesliga Bayern-Stolperer ohne Folgen - "Gegner auf Abstand gehalten"

Generalprobe für das Pokalspiel?

Nach der schwierigen ersten halben Stunde attestierte Kompany seinem Team, kein schlechtes Spiel gegen einen sehr starken Gegner gemacht zu haben. Anfang Dezember treffen beide Teams schon wieder an gleicher Stelle aufeinander, im Achtelfinale des DFB-Pokals.

Allzu sehr als Generalprobe wollte Kompany das Spiel am Samstag nicht verstanden wissen, hofft aber auf einen Lerneffekt bei seinen Spielern. "Vielleicht gibt es zwei, drei Spieler, die hier noch nicht waren. Die haben das jetzt zum ersten Mal gesehen und die verstehen das jetzt auch. Das ist vielleicht positiv", sagte er.