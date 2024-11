Fußball-Bundesliga Bayern-Stars spielen gegen Augsburg auf neuem Rasen

München - Vier Tage vor dem Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern München gegen den FC Augsburg wird in der Allianz Arena ein neuer Rasen verlegt. Eine Webcam im Stadion des deutschen Rekordmeisters zeigt Bilder von den Arbeiten am neuen Grün für das Spiel der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/DAZN). Nötig wurde der Austausch nach dem Spiel der National Football League vor einer guten Woche zwischen den Carolina Panthers und den New York Giants (20:17 n.V.).