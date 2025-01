Musiala zähle wie ein Harry Kane in die Kategorie, dass er nicht "eins zu eins" zu ersetzen" sei, hob Trainer Vincent Kompany dieser Tage hervor. Der FC Bayern steht am Anfang von intensiven Wochen mit sechs Spielen innerhalb von 18 Tagen, darunter die abschließenden beiden Partien in der Ligaphase der Champions League.