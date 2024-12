Kompany geht kein Risiko bei Kane ein

Trainer Vincent Kompany wird bei seinem Stürmerstar kein Risiko eingehen. Kane führt die Bundesliga-Torschützenliste mit 14 Toren an. In Europas Fußball-Königsklasse traf der 31-Jährige bereits fünfmal. Im DFB-Pokal, in dem die Münchner am Dienstag ohne Kane durch das 0:1 gegen Bayer Leverkusen ausgeschieden waren, erzielte der Engländer ein Tor.