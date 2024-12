Für Davies bedeuteten die Laufrunden am Donnerstag am Vereinsgelände an der Säbener Straße einen Schritt zum Comeback, das er vermutlich erst im kommenden Jahr gibt. Dann fällt auch die Entscheidung über seine Zukunft. Der Vertrag des Linksverteidigers, der unter Trainer Vincent Kompany wieder überzeugende Leistungen zeigt, läuft am 30. Juni 2025 aus.