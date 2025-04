München - Bayerns Sportdirektor Christoph Freund hat eine Einschätzung von Lothar Matthäus zurückgewiesen, wonach es in Vereinspatron Uli Hoeneß wegen der aktuellen Debatten beim Fußball-Rekordmeister brodle. "Ich nehme überhaupt nicht wahr, dass es in Uli Hoeneß brodeln würde", sagte Freund bei Spox. "Natürlich diskutiert man. Das ist normal und bringt die Strukturen des Vereins voran", ergänzte der 47 Jahre alte Österreicher in dem Interview.