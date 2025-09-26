Fußball-Bundesliga Bayern siegen mit 100-Tore-Kane munter weiter

Im Fokus stand aber natürlich wieder Kane. Mit einem Fehlversuch legte der Bundesliga-Torschützenkönig los. Den schmeichelhaften Elfmeter provozierte der Torjäger geschickt, als Werder-Kapitän Marco Friedl ihn im Strafraum ungestüm attackierte. "Ich bin immer fair - das ist für mich schwierig. Ich mache keine Bewegung, er fädelt bei mir ein", sagte der Bremer nach der Partie zu der Szene. Vom Punkt verlud Kane gewohnt souverän Torwart Hein.

Bremens Feldspieler waren weitgehend mit Verteidigen beschäftigt. Offensive Momente waren rar, wie bei einem Schuss von Yukinari Sugawara, bei dem Manuel Neuer im Tor die Arme hochreißen musste (58.).

Werder wehrte sich nach Kräften gegen ein Münchner Starensemble, das anders als in den Heimspielen zuvor gegen RB Leipzig (6:0) und den HSV (5:0) bei der Torausbeute ausnahmsweise einige Nachlässigkeiten offenbarte. Am achten Sieg im achten Pflichtspiel der Saison änderte das freilich nichts.