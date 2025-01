München - Im großen Poker um einen möglichen Last-Minute-Transfer von Bayern Münchens Sturmtalent Mathys Tel hat der Angreifer sich offenbar für einen Verbleib in der Bundesliga entschieden. Wie "The Athletic" ohne Angaben von Quellen berichtete, soll der 19-Jährige dem Interessenten Tottenham Hotspur mitgeteilt haben, er wolle bis zum Sommer in München bleiben und die Situation dann neu bewerten.