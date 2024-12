"Am Geld ist es beim FC Bayern, glaube ich, in der Vergangenheit nicht gescheitert. Und wenn Sie heute unsere Zahlen gehört haben, dann hat man nicht das Gefühl, dass Geld unser größtes Problem wäre", konstatierte Hainer. "Aber natürlich, und das zeichnet auch den FC Bayern aus: Wir haben immer vernünftig gewirtschaftet, und deswegen sind wir auch in der finanziellen Situation heute, in der wir sind, weil wir eben die wirtschaftliche Solidität auch immer in den Fokus gestellt haben und deswegen auch keine Dinge machen, die komplett verrückt sind."