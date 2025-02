Fußball-Bundesliga Bayern-Präsident: Das eint Beckenbauer und Musiala

Für das Jubiläumsjahr formulierte der Präsident sportliche Wünsche. "Für das Finale dahoam muss alles passen. Unser Wunsch zum 125. Geburtstag ist die Meisterschale, die soll wieder nach München", sagte Hainer. In der Bundesliga-Tabelle führen die Münchner mit acht Punkten Vorsprung vor Bayer Leverkusen. Im Achtelfinale der Champions League trifft der FC Bayern am 5. und 11. März auf den Meister. Das Endspiel findet am 31. Mai in der Allianz Arena statt.