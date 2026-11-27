Anstelle von Neuer wird wieder Jonas Urbig im Tor der Bayern stehen, die nach dem 1:2 in Lille mit einem schwer erklärlichen Leistungsabfall nach der Pause eine Reaktion zeigen wollen. "Wenn du die Chance hast, mit deinen Fußballschuhen auf diesem Platz zu sein, dann kannst du alles wieder drehen, kannst du alles wieder ändern", sagte Kompany. "Ich genieße, es vorzuleben und auszustrahlen, dass es für uns nur ums Sportliche geht."

Ob das bei allen Spielern so einfach ist? Natürlich sei man nicht naiv und wisse, was in der Welt los sei, sagte Kompany. Aber in der inneren Blase muss man nach Ansicht des belgischen Trainers, der seine Armschlinge wegen der verletzten Schulter mittlerweile abgelegt hat, anders arbeiten. "Wir haben unseren Fokus, unsere Bubble. Das heißt nicht, dass wir uns 24 Stunden lang High Five geben, uns nur loben und in die Hände klatschen", sagte Kompany, der einen Monat nach seinem Zusammenbruch extrem gefordert ist. Aber in diesem Umfeld bewerte man Dinge eben mitunter anders.

Forderung aus Chefetage

Man müsse sich das "Momentum" zurückholen, lautet Kompanys Ansage. "Das ist aus meiner Sicht das, was wir mit nach vorne nehmen müssen", stimmte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zu. "Mit Blick auf den Samstag gegen den HSV und schon erst recht mit Blick auf das Spiel gegen Hertha BSC am kommenden Dienstag im Achtelfinale des DFB-Pokals." Eine Niederlage dort wäre irreparabler Schaden in der Bayern-Saison, die durch Platz zwei in der Liga und Rang 15 in der Königsklassen-Ligaphase erste, bislang aber noch gut ausbesserbare Kratzer aufweist.

"Wir haben jetzt noch die restlichen sechs Spiele bis zur Winterpause. Die müssen wir bestmöglich gestalten", forderte Sportvorstand Max Eberl. Vier Liga-Spiele, je eine Partie in Pokal und Champions League lautet das Adventsprogramm, in dem nach wiederholten Stimmungs-Crashs - besonders etwa durch die Verletzung von Weltfußballer Kane oder jetzt auch noch Musiala - nicht viel für eine Jahresendrallye spricht.

Wie das Team um den jüngsten Aushilfsmittelstürmer Konrad Laimer in Hamburg wieder mehr Tore schießen will, ist ein entscheidender Punkt bei den finalen Aufgaben 2026. "Wir haben 130 Tore nicht da im Kader", wies Kompany auf die vielen Ausfälle hin. "Aber letztlich ist es so: Wenn ich morgen gut spiele, dann ist die Welt wieder in Ordnung."