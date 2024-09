Matthäus: "Im Kader vermisse ich ihn"

Ex-Profi und Sky-Experte Lothar Matthäus zeigte sich überrascht. "Im Kader vermisse ich ihn. Alle haben ihn gelobt, wie er in dieser Woche trainiert hat. Man hat auch gehört, dass Kompany ihn super gelobt hat. Dass er gar nicht im Kader ist, wundert mich natürlich", sagte der Rekordnationalspieler.

Schon in der ersten Runde des DFB-Pokals in Ulm (4:0) war Goretzka nicht Teil des Kaders gewesen. Bei den Siegen der Bayern in Wolfsburg und gegen Freiburg stand er zwar im Aufgebot. Aber nur gegen die Breisgauer wurde er kurz vor Spielschluss eingewechselt.

Freund: "Wir wollen immer ganz oben stehen"

"Wenn es nicht Leon ist, dann ist jemand anderes nicht im Kader", sagte Kompany und versuchte die Situation zu entschärfen. So verpasste Goretzka den äußerst souveränen und abgeklärten Auftritt der Bayern im Norden. Holstein-Kapitän Lewis Holtby und Angreifer Benedikt Pichler sprachen zu Recht von einem "Klassenunterschied".

Zur Wahrheit gehört aber auch: Bayern hat bislang noch keinen echten Brocken vor sich gehabt. In diese Kategorie fallen auch nicht Dinamo Zagreb als Auftaktgegner in der reformierten Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) und danach Werder Bremen in der Bundesliga. Erst danach kommt es am 28. September zum ersten großen Kräftemessen mit Double-Gewinner Leverkusen.

"Das war ein guter Start, aber jetzt geht es Schlag auf Schlag", sagte Sportdirektor Christoph Freund, für den der Status quo schnell wieder zur Gewohnheit werden soll: "Wir wollen immer ganz oben stehen. Das ist unser Anspruch."