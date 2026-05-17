Fußball-Bundesliga Bayern mit Feier-Animateur Kompany heiß auf Pokal-Party

Vom ersten bis zum letzten Spieltag war der Rekordmeister Tabellenführer. 89 Punkte holte das Team, 16 mehr als Borussia Dortmund auf Platz zwei. "Wir haben die Liga dominiert", sagte Neuer, der wegen eines Schmerzes in der Wade nach einer Stunde das Tor räumte.

Neuers Wade: "Wollte kein Risiko eingehen"

"Ich wollte mit Blick auf nächste Woche kein Risiko eingehen", erklärte er Richtung Pokalendspiel. Und womöglich auch mit Blick auf die WM, für die ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann womöglich doch nominieren will.

Am Tag nach seiner Vertragsverlängerung bis 2027 reichte Neuer bei der Meisterehrung die Schale übrigens an Teamkollege Goretzka weiter. Der 31-Jährige durfte sie bei seinem letzten Bayern-Heimspiel nach acht Jahren im rot-weißen Konfettiregen als Erster hochrecken. "Es war ein runder Abschied. Viele Erinnerungen kamen noch einmal hoch. Ich bin in erster Linie dankbar", sagte Goretzka. Auch er will aber jetzt in Berlin noch einmal als Pokalsieger feiern.