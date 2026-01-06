Hamburg - Der Hamburger SV hat seine Bayern-Leihgabe Daniel Peretz "für Gespräche bezüglich seiner Zukunft freigestellt". Das teilte der Fußball-Bundesligist aus der Hansestadt mit. Der Ersatz-Torwart aus Israel wird mit dem englischen Zweitligisten FC Southampton in Verbindung gebracht.Peretz war im Sommer nach Hamburg gekommen. Ein Jahr zuvor war er vom israelischen Club Maccabi Tel Aviv nach München gewechselt und hatte einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Das nun eigentlich bis zum Saisonende geplante Leihgeschäft mit dem HSV entwickelte sich für den 25-Jährigen nicht wie erhofft. Peretz kam an Daniel Heuer Fernandes nicht vorbei und blieb in der Bundesliga ohne Einsatz. In Southampton würde der zehnmalige Nationalspieler auf den deutschen Trainer Tonda Eckert treffen.