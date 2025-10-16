Dortmund - Bei Nationalmannschafts-Kapitän Joshua Kimmich kommt selbst BVB-Coach Niko Kovac immer noch ins Schwärmen. Vor dem Bundesliga-Spitzenspiel des FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund lobte Kovac Kimmich in den höchsten Tönen. "Ich will niemandem etwas Böses, aber das ist schon der beste Mittelfeldspieler, den Deutschland hat", sagte der Dortmund-Coach über den 30 Jahre alten Führungsspieler der Bayern.
Fußball-Bundesliga Bayern-Leader Kimmich begeistert selbst BVB-Coach Kovac
dpa 16.10.2025 - 14:18 Uhr