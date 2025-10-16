Fußball-Bundesliga Bayern-Leader Kimmich begeistert selbst BVB-Coach Kovac

In seiner Zeit als Trainer des Rekordmeisters 2018/2019 war Kimmich einer der wichtigsten Spieler für Kovac. "Ich kann über den Jo nur Positives sagen. Er gibt von der ersten Sekunde an immer alles", meinte Kovac. Kimmichs spielerische Klasse bringe aber mitunter auch ein Problem mit, meinte Kovac: "Er kann einfach zu viele Positionen spielen." In der Nationalmannschaft musste Kimmich zuletzt wieder auf der von ihm eher ungeliebten Rechtsverteidigerposition ran.