"Er spielt jetzt schon eine gute Rolle und wird noch viele gute Schritte machen. Jetzt soll er so weitermachen", kommentierte Kompany. Als positiv erweist sich im Nachhinein, dass Olise - anders als Tel - am olympischen Fußballturnier in Paris teilnehmen durfte, wo der Offensivakteur Silber mit Frankreich gewann.

"Er ist sehr fit zurückgekommen", sagte Kompany, auch wenn Olise dadurch in München verspätet in die Saisonvorbereitung einstieg. "Michael hat bei Olympia sehr gute Spiele gemacht", befand Freund: "Es ist vieles neu für ihn, es passiert gerade sehr viel rund um ihn, auch in der Nationalmannschaft. Wir sind sehr froh, dass es so angelaufen ist mit Michael."