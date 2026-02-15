"Wir haben alle in der Mannschaft so ein Gefühl, dass dieses Jahr alles möglich ist", sagte Goretzka. "Ich habe das Glück, schon einmal dabei gewesen zu sein, als wir sogar sechs Titel in einem Jahr gewonnen haben. Ich weiß, was das für eine geile Zeit war. Wir haben damals gesagt, dass wir das noch einmal mit Fans erreichen wollen. Damals war das wegen Corona nicht möglich."