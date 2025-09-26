Fußball-Bundesliga: Bayern glauben an Comeback von Musiala und Co. in Hinrunde

München - Der FC Bayern bekommt möglicherweise noch in der Hinrunde der Fußball-Bundesliga seine Stars Jamal Musiala und Alphonso Davies zurück. Auch der ebenfalls lange verletzte Abwehrspieler Hiroki Ito könnte noch in 2025 ein Comeback beim Rekordmeister auf dem Feld geben. Das zumindest prognostizierte Max Eberl. Der Sportvorstand sagte in einem Sky-Interview: "Wir haben die Hoffnung, dass alle drei in diesem Jahr noch auf dem Platz stehen können. Ohne dass wir da irgendeinen Druck machen, denn das sind alles drei langwierige Verletzungen, schwerwiegende Verletzungen."