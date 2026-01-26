Fußball-Bundesliga: Bayern-Fußballerinnen verlängern mit Naschenweng

München (dpa/lby) - Der FC Bayern München hat den Vertrag von Abwehrspielerin Katharina Naschenweng bis Juni 2028 verlängert. Die österreichische Fußball-Nationalspielerin ist seit 2023 für die Münchnerinnen aktiv und eine Leistungsträgerin. "Sie bringt eine Qualität mit, die für uns sehr wichtig ist und die wir auch in den kommenden Jahren brauchen", sagte Bayern-Managerin Bianca Rech über die 28 Jahre alte Verteidigerin. Naschenweng hatte im Trikot des Bundesliga-Primus zwei Meisterschaften und einen DFB-Pokal gewonnen.