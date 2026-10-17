Fußball-Bundesliga Bayern feiern Torfest nach Frusttagen - Kompany angeschlagen

München - Vincent Kompany ging langsamen Schrittes in den Mittelkreis, um Dreifachtorschütze Luis Díaz zu einem herausragenden Auftritt zu gratulieren. Angeführt vom Kolumbianer Díaz ist der FC Bayern nach zwei Frusterlebnissen auch mit einem angeschlagenen Trainer an die Tabellenspitze gestürmt. Beim 6:1 (3:0) gegen RB Leipzig saß der gesundheitlich angeschlagene Kompany fast über die gesamte Spielzeit auf der Bank, statt wie gewohnt präsent in seiner Coachingzone zu stehen. Die Münchner Tor-Gala dürfte ihm aber auch von diesem Platz aus gefallen haben.