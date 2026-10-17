Fußball-Bundesliga Bayern feiern Torfest nach Frusttagen - Kompany angeschlagen

"Er hat einen Infekt gehabt über die ganze Woche und hat dann auch noch eine Sportverletzung an der Hüfte. Er liegt grad in der Trainerkabine, aber es geht im gut", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl bei Sky. Kompany selbst erschien nicht zum TV-Interview nach dem Spiel. Beeindruckt war Eberl vom Team: "Von Anfang an super aggressiv in der Defensive, super mutig, bereit - und dann gewinnst du halt auch in der Höhe hochverdient."