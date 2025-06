Beginnend mit der Partie in München wird Sky Sport in den kommenden vier Jahren alle Freitagsspiele der Bundesliga live übertragen, wie der Bezahlsender bekanntgab. Bis auf drei Spiele pro Saison sind alle exklusiv. Insgesamt überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live – neben dem Freitagabendspiel auch alle Samstagsspiele der Bundesliga inklusive des "Topspiels der Woche" am Abend um 18.30 Uhr.