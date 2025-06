Woltemade vor Final-Höhepunkt gegen England

"Dazu kann ich ihnen nichts sagen", beteuerte Hainer angesprochen auf die Berichte. "Ich kann nur sagen, dass sich der Nick Woltemade gut entwickelt hat beim VfB und wir als Deutschland-Fans happy sind, dass er in der U21 spielt und so viele Tore macht." Woltemade steht mit der Nachwuchs-Auswahl im Finale der EM und trifft dort am Samstag (21.00 Uhr) auf England.