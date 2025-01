München - Ob Hoffenheims Supertalent Tom Bischof in Zukunft häufiger in der Allianz Arena spielt? Und zwar im Trikot des FC Bayern? Der 19 Jahre alte Senkrechtstarter rückt jedenfalls in der Bundesliga-Partie gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister heute Abend (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) in den Fokus.