Augsburg (dpa/lby) - "Sechs-Punkte-Spiel" gegen den FC St. Pauli? Nicht für Manuel Baum vom Bayern-Bezwinger FC Augsburg. "Ich lasse das überhaupt nicht an mich heran. Ich versuche, das auch gar nicht zu diskutieren", sagte der Trainer der Augsburger vor dem wichtigen Heimspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenvorletzten aus Hamburg. Mit einem Sieg gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt würden sich die bayerischen Schwaben weiter von unten absetzen.