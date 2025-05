"Leroy hat jetzt fünf Jahre bei uns gespielt. Und noch ist es ja nicht komplett entschieden", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer vor dem Empfang der Münchner Meisterteams im Rathaus. Hainer kündigte aber rasche Klarheit an: "Das wird sicherlich in diesen Tagen entschieden." Spätestens bis zur Club-Weltmeisterschaft im Juni in den USA müsse es klar sein, so Hainer.