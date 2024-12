Der geduldig und abgeklärt auftretende Doublegewinner aus Leverkusen, in der vergangenen Saison noch für seine Last-Minute-Tore berüchtigt, traf in dieser Saison schon siebenmal in der Anfangsviertelstunde. Im Heimspiel am kommenden Samstag gegen den SC Freiburg kann Bayer zum Jahresabschluss sogar noch näher an den FC Bayern heranrücken.