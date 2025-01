Alejandro Grimaldo (49.) bescherte Leverkusen mit einem herrlichen Freistoß den Sieg. Mainz agierte fast die gesamte Partie über extrem passiv, musste aber auch den frühen Ausfall von Torjäger Jonathan Burkardt verkraften. Der Angreifer war in der 3. Minute verletzt ausgewechselt worden. Leverkusen rückte zumindest über Nacht bis auf einen Punkt an den FC Bayern an der Tabellenspitze heran. Die Münchner spielen am Mittwoch gegen die TSG Hoffenheim.