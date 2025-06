Weber war früher Tuchels Videoanalyst

Baum war von Dezember 2016 bis April 2019 Trainer des FC Augsburg. Zuletzt arbeitete er als Leiter der Nachwuchsabteilung bei RB Leipzig. Weber wiederum war in Paderborn seit Januar 2023 Sportchef. Zuvor machte er sich einen Namen als Videoanalyst für Thomas Tuchel in Mainz, Dortmund, Paris und beim FC Chelsea. Lettau war seit Januar 2023 in verschiedenen Rollen in Bochum angestellt, bis Oktober 2024 als Sportdirektor.