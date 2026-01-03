Der Trainer berichtete, dass er von der Familie die Erlaubnis bekommen habe, den Job für die restliche Saison zu machen - und mehr noch: "Meine Kinder sind 10 und 13 Jahre alt. Das ist natürlich mega cool für die, den Papa so richtig bewusst zu erleben", sagte Baum und meinte damit seine Rolle als Bundesliga-Chefcoach. Er war zwar schon von 2016 bis 2019 FCA-Trainer, aber da waren die Geschwister noch klein. "An das letzte Mal konnten sie sich nicht erinnern."