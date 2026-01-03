Augsburg (dpa/lby) - Nach seiner zweiten Beförderung vom Interims- zum Chefcoach des FC Augsburg blickt Manuel Baum voller Euphorie und Vater-Stolz auf die restliche Saison in der Fußball-Bundesliga. Der 46-Jährige hätte den FCA eigentlich nur für drei Partien im Dezember trainieren sollen - kurz vor Weihnachten einigte er sich mit den Bossen dann auf ein Engagement bis Saisonende. "Mir hat das Mega-Spaß gemacht die drei Wochen - jetzt haben wir halt fünf Monate länger Spaß zusammen", sagte Baum beim Trainingsstart der bayerischen Schwaben nach der kurzen Weihnachtspause.