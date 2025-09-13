Fußball-Bundesliga: Auswärtspunkte im Visier: RB Leipzig beim FSV Mainz zu Gast

Werner erwartet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ein hektisches und aggressives Spiel. Zumal sich der FSV in den vergangenen Jahren zu einem sehr unbequemen Gegner für RB entwickelt hat. Mit dem Sieg in Leipzig zum Ende der vorigen Spielzeit zog Mainz an den Leipzigern vorbei und nahm diesen erstmals in der Bundesliga-Historie den internationalen Startplatz weg.