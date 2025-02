Thorup, der in diesem Monat 55 Jahre alt wird, ist seit Oktober 2023 Trainer des FC Augsburg. Nach einem schwierigen Dezember mit einem 1:5 gegen Aufsteiger Holstein Kiel als Tiefpunkt überzeugt der FCA in diesem Jahr. In der Tabelle belegen die Schwaben mit zwei Punkten Rückstand auf Borussia Dortmund den zwölften Platz.