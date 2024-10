Augsburg - Der FC Augsburg will die mentale Situation bei Borussia Dortmund nach der Königsklassen-Pleite ausnutzen. "Wir spielen am Samstag zu Hause. Unser Fokus liegt darauf, hier Punkte zu holen. Jetzt ist der Zeitpunkt zu zeigen, dass wir auch gegen Top-Fünf-Mannschaften punkten können", sagte FCA-Trainer Jess Thorup. Dafür benötigt er an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga gegen den Champions-League-Finalisten das gewisse Momentum.