Fußball-Bundesliga Augsburgs Thorup über Halbzeitansprache: "War sauer"

Freiburg - Der 0:3-Rückstand des FC Augsburg in Freiburg innerhalb von kurzer Zeit veranlasste Trainer Jess Thorup zu einer deftigen Halbzeitabsprache an seine Mannschaft. "Das kann ich nicht in einer Live-Sendung sagen, denn das sind Dinge, die behalte ich für die Mannschaft und mich. Man hört an meiner Stimme, dass ich sauer war", sagte der 54 Jahre alte Däne dem Sender Sky nach dem 1:3 (0:3) beim SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga.