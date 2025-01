Erleichterung nach dem Sieg in Berlin

Gegen Union Berlin (2:0) konnten die Augsburger den ersten Auswärtserfolg der Saison einfahren. "So ein Sieg gibt natürlich Erleichterung und nachher auch Selbstvertrauen", sagte Thorup. "So schnell kann das gehen. Plötzlich glaubt jeder "Wow, so muss es aussehen". Und wenn wir mit diesem Glauben rangehen, dann haben wir auch gegen Bremen gute Möglichkeiten." Die Bremer sind mit einer Niederlage und einem Remis eher durchwachsen in das Jahr gestartet.